Врач оценил вероятность возникновения новой волны COVID-19 в Москве

Новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве уже невозможна, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

По мнению эксперта, в столице «уже некому болеть».

«Все контактировали с вирусом либо в клинически выраженной форме, либо в латентной, либо уже вакцинировались», – пояснил Жемчугов.

При этом новые вспышки заболеваемости возможны в странах, где много не переболевших и не прошедших вакцинацию жителей, предупредил иммунолог. К таким странам он отнес Китай.

Ранее Роспотребнадзор заявил об улучшении эпидемиологической ситуации с коронавирусом на территории стран СНГ.