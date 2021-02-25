Врачи оценили сроки нового роста заболеваемости COVID-19 в России

Российские врачи оценили сроки нового роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает РБК.

Так, темпы прироста новых случаев COVID-19 могут вырасти весной, считает инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. По его словам, это будет связано с тем, что до России дойдет «британский» вариант коронавируса. Кроме того, возможны случаи повторного заражения среди россиян, переболевших в начале пандемии.

«Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», – добавил эксперт.

В свою очередь вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский предположил, что уровень заболеваемости к лету снизиться, но может вновь вырасти осенью. Он пояснил, что COVID-19 ведет себя как обычное острое респираторное вирусное заболевание, которые «поднимаются» к холодному сезону.

Другой эксперт, инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев подчеркнул, что ситуация будет зависеть от темпов вакцинации и от мутации коронавируса.

«О том, может ли быть третья волна, много разговоров и публикаций. Пока мы этого не видим <...> Если большинство вакцинируются и не появится новых, более активных штаммов, все будет более-менее нормально», – заверил Малышев.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что не ожидают роста заболеваемости коронавирусной инфекцией весной.