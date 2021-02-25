В Петербурге отрицавшего Холокост ученого уволили из университета

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) уволил ученого Владимира Матвеева, который заявил, что Холокоста не было. Об этом пишет РИА «Новости».

«Владимир Матвеев уволен из Санкт-Петербургского государственного экономического университета в начале февраля текущего года», — сказали в вузе.

Ранее стало известно, что еврейская община обратится в прокуратуру из-за слов профессора о Холокосте.

Профессор Матвеев в ходе вебинара для учителей усомнился в существовании Холокоста. По его словам, уничтожение 6 млн евреев в годы войны является мифом, а газовые камеры немцы использовали не для уничтожения людей, а для дезинфекции.