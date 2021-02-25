Финляндия введет локдаун на три недели

Власти Финляндии объявили о введении локдауна на территории страны с 8 марта. Меру примут из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает Reuters.

По словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, локдаун введут на три недели, затем меры будут снимать поэтапно.

На это время власти Финляндии введут дистанционное обучение для школьников старше тринадцати лет, закроются рестораны. На данный момент, прибегать к введению комендантского часа власти не собираются.

В Польше собираются ввести новые ограничения в связи с увеличением роста заболеваемости коронавирусом.