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Общество. Новости

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Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года

Адвокат сообщил, что Навального этапировали из «Матросской Тишины»

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Адвокат Вадим Кобзев, который представляет интересы блогера Алексея Навального, сообщил, что его клиента этапировали из СИЗО-1 ФСИН РФ «Матросская Тишина». Об этом он написал у себя в Twitter.

Ольга Михайлова, которая также является адвокатом Навального, рассказала ТАСС, что сторону его защиты не уведомили, в какое именно учреждение был отправлен блогер.

«Мы ожидаем, что после прибытия о его месте нахождения сообщат родственникам», — сказала юрист.

Михайлова отметила, что такое поспешное этапирование из изолятора нарушает сложившуюся практику.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста.

20 февраля Мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. и признал виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

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