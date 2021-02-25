Pfizer и BioNTech проведут испытания третьей дозы вакцины от коронавируса

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали испытания третьей дозы своей вакцины от коронавируса, чтобы проверить ее эффективность, а также безопасность введения этой инъекции.

«Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что начали оценку безопасности и иммуногенности третьей дозы вакцины от COVID-19 BNT162b2, чтобы определить эффект бустера иммунитета против COVID-19, вызванного уже циркулирующими и потенциально новыми вариантами SARS-CoV-2», — сказано на сайте американской фармкомпании Pfizer.

Участниками испытаний станут не менее 144 человек в двух возрастных группах — от 18 до 55 лет и от 65 до 85.

Отмечается, что новое исследование поможет изучить действия вакцины в борьбе с новыми мутациями COVID-19.

Ранее сообщалось, что исследование показало эффективность вакцины Pfizer на уровне 94%.