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Общество. Новости

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Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 &laquo;Гам Ковид Вак&raquo; (Спутник V) Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 &laquo;Гам Ковид Вак&raquo; (Спутник V)

Турция начала токсикологические испытания «Спутника V»

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Турция начала токсикологические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, пишет «Интерфакс».

«В Турции начались токсикологические испытания «Спутника V». Мы специально готовились к производству российской вакцины», — сказал Коджа.

Министр подчеркнул, что в случае успешных исследований, Анкара закупит российский препарат.

В Турции коронавирусом заразились 2,6 млн, скончались 28 тыс. человек.

Ранее число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 млн.

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