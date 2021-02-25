Турция начала токсикологические испытания «Спутника V»

Турция начала токсикологические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, пишет «Интерфакс».

«В Турции начались токсикологические испытания «Спутника V». Мы специально готовились к производству российской вакцины», — сказал Коджа.

Министр подчеркнул, что в случае успешных исследований, Анкара закупит российский препарат.

В Турции коронавирусом заразились 2,6 млн, скончались 28 тыс. человек.

Ранее число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 млн.