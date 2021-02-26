В учреждениях культуры в Петербурге проведут перепись котов

В Санкт-Петербурге пройдет перепись котов, которые служат в учреждениях культуры города. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перепись пройдет в рамках конкурса, организатором которого является хозяйка кота-оракула на футбольных матчах Ахилла Анна Кондратьева.

Она отметила, что старт назначен на понедельник, 1 марта, перепись будет длиться до конца весны. По ее словам, в акции могут принять участие и другие учреждения в российских регионах.

«Каждый музей уже сейчас пытается специально завести котов для того, чтобы формально они защищали хранение (экспонатов – ред.), а по сути для того, чтобы всем было хорошо», — добавила пресс-секретарь котов в Эрмитаже Мария Халтунен.

По итогам переписи будет выбран лучший питомец.

Днем ранее стало известно об учреждении в России Союза музейных котов.