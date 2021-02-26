Около двух сотен противников Пашиняна ночуют у парламента в Ереване

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна разбили палаточный лагерь возле парламента страны в Ереване. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пять больших палаток и несколько поменьше были расставлены на проезжей части на проспекте Баграмяна возле забора у парламента. Кроме того, люди жгут костры, чтобы согреться. Территорию охраняют полицейские, которых также пускают погреться.

Машины сотрудников правоохранительных органов перекрывают с двух сторон движение по проспекту. Обстановка возле палаточного лагеря мирная.

Ожидается, что в пятницу, 26 февраля, депутаты проведут сессию, в рамках которой пройдет обсуждение ситуации в стране.

Ранее в ООН обратились к сторонам конфликта в Армении с призывом к сдержанности и диалогу.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.