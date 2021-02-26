Врачи рассказали, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19

Врач-вирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что делать пациенту, если он заболел после введения первой дозы вакцины от коронавируса нового типа. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, в таком случае человеку следует перенести сроки введения второй дозы препарата.

Он уточнил, что при простудном заболевании следует лечиться как и при ОРВИ, а вторую прививку следует делать после понижения температуры.

При этом профессор вирусологии Александр Чепурнов добавил, что второй этап вакцинации можно отодвинуть и на больший срок.

«О дате повторной инъекции лучше договориться с вашим вакцинологом», — подчеркнул Чепурнов.

Врач отметил, что срок перерыва между введением первой и второй дозы вакцины может длится до месяца.

Ранее эпидемиолог оценила динамику заболеваемости коронавирусом в России.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 113,4 млн заболевших, свыше 89 млн человек выздоровели, а более 2,5 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».