Климатолог рассказал, почему зима в России оказалась холодной

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин объяснил, почему зима в России оказалась холодной. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, зимний период 2020 — 2021 года не был «существенно холодным» и находился в пределах нормы.

«Другое дело, что за последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса. На фоне более теплых зим, которые были в последние годы, эта кажется нам особенно холодной, хотя ничего особенного не было», — сказал Кокорин.

Он добавил, что за последние годы в России наблюдалась или только холодная, или теплая зима, а «средний» показатель отсутствует. Климатолог подчеркнул, что это происходит из-за того, что человек оказал влияние на естественные погодные колебания.

Специалист заключил, что климатической системой был получен толчок, в частности от усиления парникового эффекта на 5% из-за сжигания ископаемого топлива.

Ранее ученый дал прогноз на лето 2021 года в России.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.