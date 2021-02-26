В захваченном монастыре на Урале проходят обыски

В Среднеуральском женском монастыре, который продолжают удерживать сторонники арестованного бывшего схимонаха Сергия (Романова), проводятся обыски в рамках возбужденных уголовных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах.

«В монастыре проводятся следственные мероприятия, в частности обыски, в рамках возбужденных уголовных дел», — сказал собеседник агентства.

Юристы адвокатского бюро «Бабиков и партнеры», которое представляет интересы Романова и его сторонников, рассказали, что обыски проводятся для поиска келейника арестованного бывшего схимонаха — Силуана.

Романов был отлучен от церкви по решению церковного суда Екатеринбургской епархии. Он продолжил совершать богослужения в женском монастыре, несмотря на обязательство перед епархией покинуть монастырь. Митрополия назвала эту ситуацию захватом. После ареста Романова его сторонники продолжают удерживать монастырь и не пускать внутрь представителей епархии.

Ранее стало известно, что бывший схимонах Сергий был судим за убийство.