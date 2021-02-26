Житель Сахалина убил собутыльника и покончил с собой в СИЗО

Обвиняемый в убийстве приятеля житель Сахалина покончил с собой в камере следственного изолятора. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, 31-летний житель города Анива несколько дней распивал алкоголь в квартире 42-летнего приятеля в компании общих знакомых.

52-летний мужчина начал оскорблять обвиняемого, между ними возник конфликт.

«Обвиняемый нанес не менее 50 ударов кулаками и ногами по голове и телу потерпевшего, а после взял разогретый утюг и не менее 5 раз прислонил его к обнаженному телу мужчины», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что после содеянного мужчина скрылся с места происшествия.

Потерпевший скончался на месте происшествия от закрытой тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер.

Обвиняемого заключили под стражу. В камере одного из следственных изоляторов он покончил жизнь самоубийством.

По факту произошедшего организована проверка.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании покончил с собой в СИЗО-7 в Москве.