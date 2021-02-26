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Общество. Новости

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На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре Канавинского района в Нижнем Новгороде, 26 февраля 2021 года На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре Канавинского района в Нижнем Новгороде, 26 февраля 2021 года

Под завалами после взрыва в кафе в Нижнем Новгороде могут быть два человека

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В результате взрыва газа в кафе в жилом доме в Нижнем Новгороде пострадал один человек, еще двое могут находиться под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате взрыва ранения получил один человек. Под завалами могут быть двое работников кафе», — сказал он.

В настоящее время ведется их поиск.

Взрыв газа произошел в утром 26 февраля на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода. По словам одного из очевидцев, газ взорвался в суше-баре. После взрыва начался пожар.

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