«Окна даже в соседних домах повыбивало»: очевидцы рассказали о взрыве газа в нижегородской многоэтажке

Взрыв произошел в одной из многоэтажек на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Очевидцы сообщают о том, что взрыв было слышно даже на соседних улицах, затем повалили клубы дыма, после чего начался пожар.

«Я очень испугалась, когда услышала взрыв. А, когда уже подошла на место, даже не поняла, что происходит, так растерялась. Там уже были просто руины, спасатели искали людей и повсюду дым», – рассказала Ольга Александрова.

Оказавшаяся неподалёку от дома Наталья Кулясова тоже не сразу поняла, что случилось.

«Мы с мужем оказались на месте взрыва через несколько минут после случившегося. Но вот звук взрыва было слышно еще на другой улице. Там уже было много спасателей, они разбирали завалы. Здание серьезно пострадало, разнесло соседние квартиры, помещения, даже припаркованные рядом машины немного помяло», – рассказала «Газете.Ru» Наталья Кулясова.

Пристройка, где произошел взрыв, разрушена. На месте работают спасатели, жителей дома эвакуируют.

«Была дома, это даже не соседнее здание, но окна выходят на этот дом. Как вдруг услышала сильный звук, показалось, что трясутся стены. Сразу спасатели на место приехали, бульвар перекрыли, пострадали линии электропередач, окна даже в соседних домах повыбивало», – поделилась Пелагея Ипполитова.

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, взрыв бытового газа произошел в пристройке к 12-этажному жилому дому на Мещерском бульваре. По предварительной информации, там располагался суши-бар. Известно о двоих пострадавших, еще двое могут находится под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».