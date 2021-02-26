Директор ФСИН Александр Калашников подтвердил, что Алексея Навального этапировали в колонию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он по решению суда убыл туда, где он должен сейчас находиться. Все сделано в рамках закона и действующего законодательства», — сказал Калашников.

Он добавил, что угрозы жизни и здоровью Навального не существует, осужденный будет содержаться «в условиях абсолютно нормальных».

В какую именно колонию был доставлен Навальный, не уточняется.

В четверг, 25 февраля, защита Навального сообщила, что его этапировали из СИЗО. Это также подтвердили в ОНК.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста.

20 февраля Мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. и признал виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.