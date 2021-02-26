Режим ЧС ввели в районе Нижнего Новгорода после взрыва газа

Режим ЧС ввели в Канавинском районе Нижнего Новгорода, где ранее в жилом доме взорвался газ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.

«Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода. Зона ЧС установлена на расстоянии 10 м от корпусов 1, 2 и 3 дома №3 на Мещерском бульваре», — говорится в сообщении.

Кроме того, был создан оперативный штаб. Его возглавил первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Ранее в Нижнем Новгороде спасатели вытащили всех людей из-под завалов после взрыва газа.

Взрыв газа произошел утром 26 февраля на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода. По словам одного из очевидцев, газ взорвался в суши-баре. После взрыва начался пожар. Источник назвал неисправное оборудование причиной взрыва.