В Красноярске почти 160 человек отравились водой

В Красноярске при массовом отравлении водой в конце января-начале февраля пострадали почти 160 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Telegram-канале.

Отмечается, что региональное управление ведомства завершило санитарно-эпидемиологическое расследование случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди населения Октябрьского района Красноярска. Так, с 31 января по 6 февраля отравление было зарегистрировано у 158 человек, из них 90 детей.

В ведомстве также сообщили, что были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил в компании-поставщике воды «КрасКом», которые «могли способствовать формированию очага заболеваемости».

Ранее сообщалось о массовом отравлении водой в Буйнакске, где кишечную инфекцию обнаружили у 303 человек.