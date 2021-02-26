Глава Минприроды не поддерживает включение рекультивации свалок в тарифы ЖКХ

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что средства на рекультивацию мусорных полигонов не будут включаться в тариф для населения. Комментарий министра опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, он удивился, когда узнал, что один из сотрудников заявил, что население должно платить за полигоны.

«Мы не поддерживаем эту позицию. Сейчас мы на площадке Российского экологического оператора обсуждаем меры поддержки, и уже подготовлены нормативные правовые акты, которые в рамках концепции расширенной ответственности производителей должны предусматривать финансирование для переработки и утилизации тех отходов, которые производит человек», — сказал Козлов.

Ранее Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз мусора, чтобы в эту сумму были заложены средства на рекультивацию полигонов.