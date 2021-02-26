Россию внесли в «зеленый» список Украины по коронавирусу

Минздрав Украины внес изменения в список стран «красной» и «зеленой» коронавирусных зон. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные ведомства.

В ведомстве отметили, что среди стран-соседок Украины в «зеленой» зону вошли только Румыния и Россия.

Данные украинского Минздрава были обновлены в пятницу, 26 февраля. В «красной» зоне оказались страны, где показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем на Украине (186,4).

В «красную» зону попали Словакия (526 случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения), Молдова (302), Венгрия (286,5), Польша (226,8), Белоруссия (221,8). В «зеленую» ведомство включило Румынию (171) и Россию (133). Две страны еще неделю назад находились в «красной» зоне.

В настоящее время в «красной» зоне числится 61 государство.