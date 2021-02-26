Мантуров назвал изготовление «Спутника V» в Белоруссии важным этапом в отношениях стран

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал информацию о том, что в Белоруссии была изготовлена пробная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Газеты.Ru» от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Министр отметил, что совместное производство препарата является «важным этапом взаимодействия» между двумя странами. По его словам, «промышленная кооперация и развитие сотрудничества позволяют реализовывать такие значимые совместные проекты для эффективной защиты населения» Белоруссии.

Глава ведомства сообщил, что обе стороны также договорились начать работы по совершенствованию и модернизации лабораторной базы республики.

«Кроме того, прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины», — заявил Мантуров.

Он добавил, что институт имени Гамалеи, компания «Генериум» и РФПИ оказывают Белоруссии помощь в трансфере технологии ее производства.

Ранее стало известно, что Белоруссия изготовила пробную партию «Спутника V».