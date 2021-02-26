Женщина била детей и людей на улице в Подмосковье

Женщину, которая нападала на детей и людей в Подмосковье, отвезли в отдел полиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с женщиной, которая бьет детей и взрослых людей на улице.

«Сотрудниками Отдела полиции по г.о. Лосино-Петровский МУ МВД России «Щелковское» Московской области в одной из социальных сетей выявлено видео, на котором женщина беспричинно нападает на двух малолетних детей и наносит им удары», — сказала Волк.

Стало известно, что это была 29-летняя местная жительница.

Правоохранительные органы в настоящее время осуществляют проверку данного инцидента.

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