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Общество. Новости

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Голосование за установку памятника на Лубянской площади завершилось

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Голосование насчет установки памятника на Лубянской площади в Москве завершилось, гласят данные портала «Активный гражданин».

Участниками голосования стали почти 320 тыс. человек. Вариант с памятником Александру Невскому поддержали 55% людей, а вариант с монументом Феликсу Дзержинскому — 45%.

Вечером в пятницу, 26 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об остановке голосования и решении городских властей оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде.

25 февраля на портале «Активный гражданин» началось голосование, в котором жителям Москвы предлагалось сделать выбор между монументами Феликса Дзержинского и Александра Невского.

До этого группа общественных деятелей выступила с заявлением к властям столицы с требованием вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому. В инициативную группу вошли писатели Захар Прилепин, Александр Проханов и Герман Садулаев, журналистка Леся Рябцева, блогер и публицист Дмитрий Пучков и другие.

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