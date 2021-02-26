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Общество. Новости

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На Украине отключили созданный журналистами закрытых СМИ телеканал

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Телеканал «Перший Незалежний» («Первый Независимый»), созданный журналистами закрытых украинских каналов, отключили от вещания на Украине, сообщается на его странице в Telegram.

«Под давлением власти и правоохранительных органов телеканал «Перший Незалежний» был отключен от вещания через час после начала эфира», – указано в сообщении.

По данным журналистов, Служба безопасности Украины потребовала от провайдеров прекратить предоставление услуг каналу, несмотря на действующие договоры и соглашения.

«Мы утверждаем, что такие действия власти незаконны и будут обжалованы <...> Мы призываем власть прекратить расправу над неугодными СМИ и остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов», – подчеркивают создатели канала.

Они отмечают, что «Перший Незалежний» был создан на законных основаниях и запрет на его вещание не соответствует стандартам международного права.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии стало известно, что закрытые каналы создали медиахолдинг «Новости». 26 февраля начал вещание телеканал «Перший Незалежний».

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