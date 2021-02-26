Омич оставил мать-ветерана на пять дней без еды

В Омске мужчина оставил тяжелобольную мать-ветерана Великой Отечественной войны на пять дней без еды. Против него возбудили уголовное дело об оставлении в опасности, передает пресс-служба СУ СК по региону.

Следствие полагает, что в июне прошлого года 57-летний житель Ленинского округа Омска принял решение уехать из города на несколько дней, оставив дома страдающую заболеванием мать-ветерана ВОВ, труженицу тыла.

По информации СК, мужчина «самонадеянно решил», что его сестра позаботится о женщине.

«Однако и сестра не нашла времени навестить больную мать, в результате чего 97-летняя пенсионерка провела в запертой квартире пять дней без еды, не имея физической возможности самостоятельно о себе позаботиться», — сказано в сообщении.

В СК отметили, что пожилая женщина, которая в силу возраста и заболевания не умеет пользоваться мобильным телефоном, смогла ответить на входящий звонок родственников только на шестой день. Изможденная женщина получила помощь.