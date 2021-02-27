В Швейцарии не менее 16 человек скончались после вакцинации от COVID-19

В Швейцарии после вакцинации от COVID-19 скончались как минимум 16 человек. Об этом сообщил фармацевтический надзорный орган страны Swissmedic.

Всего было изучено 364 вероятных побочных эффекта от вакцины. Из них 199 связаны с препаратом Pfizer, а 154 — с вакциной от Moderna.

Было выявлено 95 серьезных реакций, в том числе четыре случая анафилактического шока и 16 летальных исходов.

«В 16 серьезных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьезные заболевания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что анализ этих случаев не выявил доказательств того, что причиной смерти была вакцинация.