Жителя Владивостока подозревают в публикации фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Во Владивостоке 23-летий местный житель подозревается в публикации на сайте «Бессмертный полк России» фотографии Адольфа Гитлера. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК РФ.

«Не признавая исторические факты о решающей и существенной роли СССР в победе над фашизмом, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», указав в качестве фамилии, имени и отчества «Адольф Гитлер Национал-социалистыч», — говорится в сообщении.

Задержанному инкриминируют ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). Мужчине грозит до года исправительных работ.