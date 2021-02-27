Правительство упростило школьникам сдачу ГИА в 2021 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников в 2021 году. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Так, в 2021 году аттестация пройдет по упрощенным правилам. Соответствующее решение было принято, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.

В частности, девятиклассники в этом году не будут сдавать учебные предметы по выбору. Аттестаты они смогут получить при сдаче только двух обязательных дисциплин — русского и математики.

Одиннадцатиклассники, которые собираются поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Однако для получения аттестата им будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку.

Для детей с инвалидностью, оканчивающих 11 класс, будут действовать отдельные правила. Для получения аттестата им необходимо будет сдать ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку.

Ранее сообщалось, что российским школьникам дадут дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ.