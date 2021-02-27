В Москве начали прививать добровольцев вакциной «Спутник Лайт»

В Москве началась вакцинация добровольцев вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя столичного мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться», — сказала она.

Вице-мэр отметила, что в настоящее время активно идет подача заявок, за два дня медосмотр прошли 490 человек.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины «Спутник Лайт».