РПЦ поддержала решение по памятнику на Лубянке

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поддержал решение столичных властей об остановке голосования по выбору памятника для установки на Лубянской площади. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что многие участники опроса отдали предпочтение Александру Невскому.

«Промежуточные итоги голосования со всей очевидностью продемонстрировали, что сформулированный таким образом вопрос по поводу памятника на Лубянской площади раскалывает общество. И это невозможно игнорировать», — написал Легойда.

Он подчеркнул, что в подобных ситуациях Церковь всегда занимала и занимает «евангельскую — миротворческую, объединяющую — позицию».

Представитель РПЦ отметил, что сейчас российское общество остро нуждается в единстве и объединяющих символах.

Накануне, 26 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об остановке голосования по выбору памятника для установки на Лубянской площади. Он отметил, что считает правильным на данный момент оставить площадь в нынешнем виде, без памятника.