Эксперты дали советы по борьбе с телефонным мошенничеством

Эксперты рассказали, как распознать телефонных мошенников и не поддаться их махинациям. Об этом сообщает RT.

По словам гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, мошенникам надо задавать уточняющие вопросы: «Как это произошло? Что случилось?». Это поможет застать собеседника врасплох.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов посоветовал не продолжать разговор при подозрительных звонках и сразу отключать телефон.

«Первый по распространенности вид телефонного мошенничества — это звонки из якобы службы безопасности вашего банка с сообщением, что с вашей карты списаны средства», — поделился он.

Специалист также обратил внимание на то, что сейчас популярны виды мошенничества, когда вам предлагают якобы бесплатно пройти медобследование или, например, путевку в санаторий.

Ранее эксперт рассказал, как не допустить утечку денег через мобильный банк.