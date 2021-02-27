Во Владимирской области прокомментировали данные о прибытии Навального

В СИЗО-3 Кольчугино и исправительной колонии №2 Покрова Владимирской области заявили, что не располагают данными о нахождении у них Алексея Навального, передает РИА «Новости».

«Мы такой информацией не владеем», — сообщили в дежурной части СИЗО-3 Кольчугино в ответ на вопрос, находится ли в учреждении Навальный.

Представитель колонии №2 Покрова в свою очередь сказал, что также не располагает данной информацией. «Мы — дежурная часть, мы не даем сведений по осужденным», — добавил он.

Ранее портал «Ярновости» со ссылкой на источник в системе ФСИН сообщил, что Навального доставили в СИЗО Кольчугино, откуда его переправят в исправительную колонию общего режима №2 в Покрове.

26 января директор ФСИН Александр Калашников подтвердил, что Алексея Навального этапировали из следственного изолятора в колонию. После этого в Telegram-каналах появилась информация, что осужденный был доставлен в ИК-6 в Коломне, однако в дежурной части учреждения опровергли эти данные.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. 20 февраля Мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. и признал виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.