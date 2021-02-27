Врач рассказала о заставляющих «страдать и засыпать» завтраках

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие популярные завтраки могут навредить здоровью. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, к таким блюдам относятся каши быстрого приготовления и хлопья. Врач отметила, что эти продукты богаты углеводами и имеют высокий гликемический индекс.

«Чревато тем, что мы быстро захотим есть, а в первые рабочие часы мы будем страдать и засыпать, испытывая чувство голода. То же самое относится и к хлопьям», — сказала она.

Соломатина также посоветовала отказаться от свежевыжатых соков на голодный желудок, потому что в них присутствует большое количество органических кислот.

В то же время врач заявила, что один-два таких завтрака не навредят, но не стоит употреблять их регулярно.

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