В Москве в последний день зимы ожидается до +1°С

В Москве в воскресенье, 28 февраля, синоптики обещают до +1°С. В столичном небе будет облачно с прояснениями. В городе местами пойдет небольшой снег, ожидается сильная гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -1...+1°С. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -7...-5°С. Ветер подует юго-западный, западный 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 748 мм рт. ст., а ночью — 750 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.