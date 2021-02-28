На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

На Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе прорвало трубопровод. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Произошел порыв трубопровода», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате произошел разлив нефти на площади около 500 квадратных метров, однако в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка осуществляется по резервной ветке.

Ранее утечка нефтесодержащей жидкости произошла в Ненецком автономном округе.