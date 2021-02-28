Пьяный отец жестко избил подростка в Москве

В Москве отец избил 15-летнего сына, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Отец в состоянии алкогольного опьянения избил дома на 2-й Дубровской улице своего 15-летнего сына», — рассказал собеседник агентства.

В результате школьника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы, груди и руки.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла дело на личный контроль. По ее словам, на место выехал участковый, завтра будет опрошена мать пострадавшего.

Ранее в столице девочка попала в больницу из-за побоев отчима.