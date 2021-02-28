В Крыму рассказали, как Порошенко обманул местного таксиста

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец призвал не обращать внимание на высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко о сочувствии к крымчанам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что во время последнего визита в Крым Порошенко, которого он назвал «политическим проходимцем» обманул местного таксиста.

Сопредседатель напомнил о ситуации, которая произошла 27 февраля 2014 года во время визита политика в Симферополь. Из-за того, что его не пустили в парламент региона, ему пришлось спасаться бегством на такси.

«Порошенко тогда так и не заплатил, хотя обещал, местному таксисту за восстановление поврежденной машины. Поэтому не стоит обращать внимание на слова подобного политического проходимца», — добавил Чегринец.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что сочувствует крымчанам, которых якобы обманули российские власти. В Крыму призвали Порошенко «оставить при себе» сочувствие.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.