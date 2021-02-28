При обрыве аттракциона в московском ТЦ ребенок получил травмы

В Московском торговом центре при обрыве аттракциона пострадал ребенок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на востоке столицы в детской игровой зоне в торговом центре в районе Перово.

Информация о состоянии других детей уточняется.

Причины ЧП также выясняются. Межрайонной прокуратуре поручено провести проверку.

Сотрудники ведомства должны будут дать оценку исполнения ответственными лицами требований закона, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья.