В Роспотребнадзоре назвали долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал долю россиян, у которых выработался иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает «Российская газета».

Он напомнил, что положительный результат анализов на коронавирус за время пандемии в стране получили около 4,2 млн человек.

«Добавим условно процентов 20-30 тех, кто перенес бессимптомно, к врачам не обращался и не тестировался. И еще около 4 млн привитых», — уточнил Горелов.

Так, по его словам, иммунной защитой обладают около 8 — 9 млн человек. Однако он подчеркнул, что от 146 млн жителей России это составляет только 5,7% — 6%.

Эксперт отметил, что когда иммунитет выработается у 60-70% населения, тогда можно говорить о замедлении темпов распространения COVID-19.

Ранее в России зафиксировали минимальный с сентября месячный прирост случаев COVID.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 114,4 млн заболевших, свыше 90 млн человек выздоровели, а более 2,5 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».