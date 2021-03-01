Толпа противников Пашиняна ворвалась в правительственное здание в Ереване

Толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, сообщает РИА «Новости».

По данным корреспондента агентства, противники премьера ворвались в здание, где расположены офисы нескольких министерств. После этого оппозиционеры провели короткую акцию в фойе на первом этаже здания, в ходе которой призвали сотрудников министерств не участвовать в организованном Пашиняном митинге, который намечен на 1 марта.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день премьер-министр выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом.

27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.