Юрист объяснил, почему решение ЕСПЧ по Навальному не имеет прецедентов в практике суда

Решение ЕСПЧ в случае с Навальным неожиданно и не имеет прецедентов в предыдущей практике суда, пишет в понедельник в «Ведомостях» российский адвокат и английский солиситор Дмитрий Гололобов.

«Итак, Европейский суд на своем сайте разъясняет: «Суд в соответствии с правилом 39 регламента суда может указать на временные меры любой договаривающейся стороне конвенции. Временные меры – это срочные меры, которые в соответствии с устоявшейся практикой суда применяются только там, где есть неизбежный риск нанесения непоправимого вреда». И далее: «В большинстве случаев заявитель просит о приостановлении высылки или выдачи. Суд удовлетворяет такие просьбы о принятии временных мер только в порядке исключения, когда в противном случае заявитель столкнется с реальной опасностью серьезного и необратимого вреда», — пишет юрист.

«Какой «серьезный и необратимый вред» может быть нанесен Навальному? — задается вопросом Гололобов. — Он не жаловался на пытки, на плохие условия, на отсутствие питания. Мало того, государство сейчас несет повышенную ответственность за его жизнь и здоровье».

«Вся история применения правила 39 регламента Европейского суда была почти всегда связана с временным запретом экстрадиций, как в деле Babar Ahmad and Others v. United Kingdom (No. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 и 67354/09) или в деле Nivette v. France (жалоба № 44190/98). В последнем случае заявителя, гражданина США, подозревали в убийстве своей подруги. Он утверждал, что его экстрадиция в США противоречила бы статье 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, так как за такого рода преступление ему угрожала смертная казнь либо пожизненное заключение. Европейский суд по правам человека постановил в порядке правила 39 остановить экстрадицию в США», — напоминает юрист.



«Кстати, в одном из самых известных российских дел, связанных с применением правила 39 регламента Европейского суда, – Aleksanyan v. Russia (No. 46468/06) – суд не потребовал «немедленно выпустить» человека, страдавшего ВИЧ и онкологией, а указал лишь на необходимость его лечения в подходящих условиях», — отметил юрист.

«Из позиции Минюста и направленных им в Европейский суд письменных возражений, требующих пересмотреть его решение относительного Навального, очевидно, что Россия даже и не подумает исполнять подобное предписание. Даже Европейский суд не может заставить независимый суд независимого государства рассмотреть дело, как он того желает. Указать на необходимость и целесообразность пересмотра может, а обязать принять определенное решение – нет. И неоднократные прецеденты неисполнения указаний ЕСПЧ по правилу 39 известны. Ничего экстраординарного в тех случаях не случилось», — констатирует Гололобов.