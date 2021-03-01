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Общество. Новости

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Песков оценил ход поставок вакцины от COVID за рубеж

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Россия занимает активную позицию в вопросе поставки вакцины от коронавируса нового типа за рубеж, спрос на российский препарат повышается, рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Россия занимает активную позицию, чтобы доставить вакцину в большинство стран мира. Обороты растут каждую неделю, занимается продвижением РФПИ. Будет вестись работа и дальше», – заявил пресс-секретарь.

Ранее Песков отметил, что в России не наблюдается дефицита вакцин от коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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