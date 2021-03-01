Пожилая нижегородка погибла из-за падения на нее вывески магазина

Следователи завели уголовное дело из-за смерти 87-летней женщины, которая погибла после падения на нее вывески магазина в Нижнем Новгороде, передает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел на улице Сергея Тюленина в Автозаводском районе города.

Как сообщается, пенсионерка была доставлена в больницу, в которой скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее на москвичку рухнула вывеска возле торгового центра.