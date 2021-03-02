Мэр Нью-Йорка призвал губернатор штата уйти в отставку, если будет доказана его вина

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что губернатору штата Эндрю Куомо следует уйти в отставку, если расследование установит его виновность в деле о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал CNN.

Он также заявил, что Куомо умышленно скрывал данные по смертности пожилых людей во время пандемии коронавируса.

«Я не представляю себе, как кто-либо (кто совершает такое. — «Газеты.Ru») может находиться у власти в роли губернатора, как он может пользоваться доверием людей», — отметил де Блазио.

Мэр Нью-Йорка также обратился к губернатору штата и добавил, что данные факты свидетельствуют о его непригодности.

Ранее губернатора Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах.