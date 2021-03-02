Голикова спрогнозировала сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова дала прогноз по срокам формирования коллективного иммунитета от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, для снятия существующих в стране ограничительных мер необходимо, чтобы 60% населения имело иммунитет.

Она заявила, что в России коллективный иммунитет может сформироваться уже в августе 2021 года. Однако вице-премьер подчеркнула, что таких показателей удастся добиться, если кампания по вакцинации населения от COVID-19 будет идти с уже набранным темпом.

При этом Голикова не исключила, что формирование коллективного иммунитета у россиян может произойти быстрее, если темпы вакцинации будут ускорены.

В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».