В России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 10 565 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 10,1% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончался 441 пациент, полностью выздоровели 14 966 человек.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 268 215 случаев коронавирусной инфекции, из них 86 896 — с летальным исходом. Вылечились 3 838 040 человек.

Ранее специалист назвал сроки появления коллективного иммунитета от COVID-19 на уровне 60% в России.