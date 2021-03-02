Тела двух человек с огнестрельными ранениями нашли в квартире в Новосибирске

Тела мужчины и его сожительницы с огнестрельными ранениями головы нашли в одной из квартир в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Отмечается, что тела 40-летнего хозяина квартиры и его 37-летней подруги были обнаружены в понедельник, 1 марта.

На месте происшествия было обнаружено огнестрельное оружие, из которого, предположительно, были осуществлены выстрелы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух лиц».

Следователи предполагают, что мужчина мог застрелить женщину и после этого покончить собой.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что мужчина убил семью из четырех человек в Нижнем Новгороде.