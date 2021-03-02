ФСИН начала проверку после смерти осужденного в колонии под Иркутском

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний Иркутской области начало проверку после смерти осужденного в областной колонии №25. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что тело осужденного обнаружили в одной из камер в колонии 26 февраля. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Предполагается, что он покончил с собой.

В настоящее время в ГУФСИН РФ по Иркутской области проводится служебная проверка. Место инцидента также осмотрели сотрудники полиции и прокуратуры.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников ярославской исправительной колонии (ИК) №1 задержаны по подозрению в избиении осужденных.