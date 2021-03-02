Сирены оповещения о ЧС сработают в нескольких регионах России 3 марта

Проверка систем оповещения населения с включением сирен пройдет в нескольких российских регионах в среду, 3 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МЧС РФ.

Проверка стартует около 10.30-11.00 по времени региона. В ходе нее по радио и телевидению будут транслироваться сообщения «Внимание всем!». В ряде регионов РФ информацию будут распространять в общественном транспорте.

В МЧС напомнили гражданам, что не стоит паниковать, так как это всего лишь тренировка.

«Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в Москве сирены действовать не будут.