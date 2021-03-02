В кабмине поддержали введение наказания за распространение данных силовиков

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о введении наказания за незаконный доступ и распространение данных о лицах, находящихся под госзащитой, военных и сотрудниках правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС.

Автором документа является глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Законопроектом предлагается установить административную ответственность за незаконное получение информации об указанных лицах, а также распространение полученной информации.

Законопроект о штрафах за распространение данных силовиков внесли в Госдуму 16 февраля.

До этого сообщалось, что в мессенджере Telegram появился открытый канал, в котором была опубликована официальная информация о полицейских и росгвардейцах. Впоследствии создатель Telegram Павел Дуров заявил о блокировке ресурсов, публикующих персональные данные участников незаконных акций и силовиков.